Recarlo inaugura a Bari un nuovo salotto nel cuore dello shopping pugliese

BARI - Recarlo, storica maison di gioielleria italiana, celebre per la sua maestria artigianale e l'eccellenza nella creazione di gioielli con diamanti naturali, apre le porte della sua seconda boutique monomarca nel cuore pulsante dello shopping pugliese a Bari in via Sparano.





Concepito come un raffinato salotto piemontese di 70 mq la boutique incarna appieno la filosofia della Maison: il warm luxury, un lusso accogliente, intimo e avvolgente che si traduce in un’esperienza esclusiva e ricca di fascino.





"Siamo entusiasti di annunciare l’apertura una nuova boutique a Bari, in Via Sparano, una delle principali arterie del retail di lusso, in continua espansione e simbolo della crescente centralità del Sud Italia nel panorama internazionale del luxury" commenta Giuseppe Pinto General Manager alla guida della Maison valenzana dal 1 febbraio 2024.





Un'esperienza immersiva tra arte, design e alta gioielleria





Situata in Via Sparano 108, la boutique Recarlo si distingue per il suo stile sofisticato e la ricercatezza dei materiali, dando vita ad un ambiente in cui l'alta gioielleria dialoga armoniosamente con l'arte e il design. Un luogo dove ammirare la bellezza senza tempo delle creazioni in diamanti naturali firmate Recarlo e lasciarsi ispirare da atmosfere evocative e conversazioni stimolanti. L'ambiente intimo e raffinato, con i suoi molteplici spazi espositivi, incluso un salotto riservato per i clienti che cercano maggiore intimità e privacy, invita a scoprire le iconiche collezioni della maison, Anniversary Love e Anniversary More, che celebrano l'amore e i momenti più preziosi della vita.