Francavilla Fontana, 'Graduation Party' presso l'ITET 'G. Calò'

La prima cerimonia di consegna diplomi agli studenti maturandi nella storia dell'Istituto. Appuntamento martedì 8 luglio





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Martedì 8 luglio alle ore 18:30 la prima cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti maturandi dell’ITET "G. Calò" di Francavilla Fontana.





Per la prima volta nella sua storia, l’ITET "G. Calò" di Francavilla Fontana organizza una cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi per gli studenti che hanno appena conseguito la maturità.





Un’iniziativa voluta dal Dirigente Scolastico Roberto Cennoma per valorizzare il ruolo centrale degli studenti e inaugurare un nuovo corso per l’Istituto.





L’evento si terrà nella serata di martedì 8 luglio a partire dalle ore 18:30, presso la sede dell’Istituto in Via Gorizia e rappresenta un importante momento di riconoscimento per i ragazzi che hanno concluso il loro percorso scolastico con impegno e determinazione.





L’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Cennoma, segna l’avvio di un percorso di rinnovamento profondo dell’Istituto, volto a rafforzare il legame tra scuola e studenti, ma anche a rilanciare l’intera offerta formativa in chiave innovativa, sociale e qualitativa. L’evento, nel corso del quale sarà dato spazio ai lavori di alcuni studenti, sarà allietato da momenti musicali a cura della Scuola Musicale Comunale rappresentata dal Direttore, il maestro Antonio Curto al pianoforte con le voci della Maestra Rosanna Volpe, Docente di canto e della allieva Teresa Flaviano.





L’iniziativa ha lo scopo di lanciare un chiaro segnale: gli studenti dell’ITET "G. Calò" non sono solo destinatari dell’offerta didattica, ma protagonisti attivi della vita scolastica e la cerimonia rappresenta un modo per onorarli e plaudire ai loro successi, che rappresentano, in senso più largo, la soddisfazione di tutta la comunità del 'Calò'.





L’evento dell’8 luglio rientra in una visione più ampia che punta a:

- promuovere l’eccellenza e l’impegno tra gli studenti,

- offrire un’istruzione di qualità sempre più vicina al mondo reale;

- rafforzare il valore sociale della scuola come presidio culturale del territorio;

- creare momenti di condivisione e partecipazione tra studenti, famiglie e personale scolastico.





L’ITET "G. Calò" invita tutta la comunità scolastica, le famiglie e i cittadini a partecipare a questa serata speciale, che rappresenta non solo un traguardo, ma un nuovo inizio per l’Istituto.