Guagnano celebra il Negroamaro con /are TERRE DEL NEGROAMARO FEST: domani protagonisti Helen Mirren e Nina Zilli

GUAGNANO - Domani, sabato 19 luglio, Guagnano (Le) sarà teatro di una giornata speciale all’interno della due giorni di /are TERRE DEL NEGROAMARO FEST, evento dedicato al vitigno simbolo della Puglia. Dopo l’apertura di ieri, il centro storico del paese torna a vivere tra degustazioni, musica, arte e cultura enogastronomica con ospiti di rilievo internazionale.La manifestazione richiama alcune delle migliori cantine vitivinicole pugliesi, molte delle quali proprio dell’areale di Guagnano e del Nord Salento, territorio rinomato per la produzione di vini di eccellenza che hanno segnato la storia enologica italiana e non solo. Oltre al vino, /are Fest coinvolge chef, esperti di food & wine e numerosi attori del panorama culturale locale, con l’obiettivo di valorizzare l’unicità del patrimonio enogastronomico, artistico e umano del borgo.Il programma di sabato 19 luglioDalle ore 20, in Piazza Maria Ss. del Rosario, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Terre del Negroamaro - Edizione 2025, promosso dal Comune di Guagnano e dal GAL Terra d’Arneo. Tra i premiati:• Premio Ambasciatore del Negroamaro alla memoria di Donato Metallo, consigliere regionale recentemente scomparso, per il suo impegno nel valorizzare la Puglia e aver contribuito alla nascita del festival.• Premio Radici del Negroamaro ad Antonio Mogavero, apneista di livello internazionale e orgoglio di Guagnano.• Premio Terre del Negroamaro a Helen Mirren, attrice Premio Oscar e residente nel Salento, nota per il suo sostegno alla tutela del territorio e della cultura locale.La serata sarà presentata dalla giornalista Azzurra De Razza. Dopo la premiazione, dalle 22:15, il palco ospiterà il concerto gratuito di Nina Zilli, che porterà a Guagnano le atmosfere del suo “Summer Tour 2025”.Parallelamente, dalle 20:00 fino a mezzanotte e mezza, le vie Castello, Garibaldi e Baracca offriranno Le vie del vino, con degustazioni di vini selezionati delle cantine partecipanti (ticket 10 euro per 5 degustazioni). Nel centro storico si potrà inoltre continuare a gustare le specialità locali con I percorsi del gusto, con punti degustazione gestiti dalle gastronomie (ticket acquistabili in loco).Alle 20:30 a Palazzo Mucci è prevista la Food experience “Sfumature di Negroamaro - I piaceri gusto-olfattivi” (ticket 20 €), condotta da Valentina De Palma, chef e vincitrice del reality Golden Bachelor, con la partecipazione di giornalisti e sommelier per approfondire l’abbinamento di piatti a base di Negroamaro e vini rosati.Sempre alle 20:30, in Vico San Luigi, si terrà il wine tasting “Il Negroamaro nella corte” (ticket 20 €), un dibattito guidato da esperti e sommelier su come il Negroamaro possa dialogare con la ristorazione contemporanea, esplorando nuove combinazioni tra tradizione e innovazione.In tutto il borgo si susseguiranno spettacoli musicali diffusi con artisti come Hammond Trio (jazz moderno), Balfolk (danze internazionali), The Buskers (musiche irlandesi), e Blue Immersion con Diane Peters (arpa e voce) e Tommaso Lorusso (chitarra elettrica).Arte, artigianato e sicurezzaLa festa si arricchisce con la Via degli Artigiani (via Sindaco Memmo) e la Via degli Artisti (via Luccarelli), dove espositori locali presenteranno le loro creazioni. Due mostre d’arte completano il percorso culturale: le opere di Mario Miccoli, autore del logo dell’evento, saranno esposte nel Frantoio Degli Atti, mentre in via Roma sarà visitabile la mostra della pittrice Stefania Carìa.Un’importante novità di questa edizione riguarda la sicurezza: saranno in vendita a prezzo simbolico etilometri monouso, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una guida responsabile dopo la degustazione dei vini. Un messaggio di rispetto per sé e per gli altri, volto a promuovere consapevolezza e prevenzione.Un evento diffuso e partecipato/are Fest trasforma Guagnano in un contenitore unico di cultura, musica, enogastronomia e arte, celebrando chi ha scelto di “restare” e investire nel proprio territorio. L’evento è organizzato dal Comune di Guagnano con il coordinamento di Puglia Expò e finanziato dalla Regione Puglia, in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio.Partecipano più di venti cantine pugliesi di eccellenza e numerose gastronomie locali, con degustazioni guidate da sommelier professionisti AIS Lecce.Per informazioni e dettagli su biglietti e orari: arefest.it e pagine social ufficiali di /are Festival.