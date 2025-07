Gallipoli, Parco Gondar: dal 21 luglio ogni settimana è festa con il Kawabonga Party Extreme

GALLIPOLI – Torna a far vibrare l’estate salentina il party più folle e travolgente della stagione: dal 21 luglio 2025, il Kawabonga Party Extreme infiamma il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, con un appuntamento fisso settimanale che promette pura adrenalina e divertimento senza freni.Un ritorno attesissimo per quello che è ormai diventato un vero e proprio cult dell’intrattenimento estivo. Era il 2014 quando il Kawabonga Party faceva il suo debutto al Parco Gondar, e da allora non ha mai smesso di sorprendere e far scatenare migliaia di giovani, diventando un format riconosciuto in tutta Italia.L’edizione Extreme di quest’anno promette di alzare ulteriormente l’asticella, con una miscela esplosiva di musica, performance, costumi assurdi, scenografie immersive e vibe contagiosa. Il sound? Una playlist energica che spazia dal reggaeton alla trap, passando per l’elettronica e la dancehall, pensata per far ballare proprio tutti.Ma Kawabonga non è solo musica: è spettacolo totale. Tra fiamme, corriandoli, gonfiabili, palloni giganti, canotti, dischi volanti e chi più ne ha più ne metta, il pubblico è il vero protagonista di una festa a 360°, pensata per far dimenticare la routine e vivere ogni istante con leggerezza e meraviglia.📅 Date confermate per il 2025:• 21 luglio• 3 agosto• 10 agosto• 18 agostoIl Kawabonga è parte integrante della programmazione di Raffo Parco Gondar, una cittadella dell’intrattenimento che non si limita solo alla musica: arte, teatro, sport, cultura, benessere e street food si intrecciano per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e completa.Dai tattoo ai barbershop, dallo yoga ai massaggi, fino alle attività realizzate in collaborazione con grandi marchi nazionali, il Parco Gondar continua a evolversi come un hub creativo e sociale in cui ogni angolo è pensato per stimolare connessioni e creare ricordi.🎉 Partner & Info Utili• Main Partner: Regione Puglia• Title Sponsor: Raffo• Sponsor ufficiali: Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor• Mobility Partner: BusForFun (prenotazionetrasporti sostenibili per tutti gli eventi)🎟️ Biglietti & MerchBiglietti disponibili su Vivaticket, dove è possibile acquistare anche le Fan T-Shirt ufficiali.📞 Info e aggiornamenti: +39 327 8215783📍 Dove: Raffo Parco Gondar, Gallipoli (LE)#Kawabonga: dove la musica incontra la follia. Ci vediamo sotto il palco!