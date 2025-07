Rino Petino Retail consolida il proprio posizionamento sul mercato: nuove aperture e restyling strategici con Mango, Adidas e Carpisa

MONOPOLI (BA) - Con tre nuove aperture in un’unica data, Rino Petino Retail segna una milestone fondamentale nel percorso di sviluppo avviato nel 2022, consolidando la propria posizione nel panorama del fashion & lifestyle retail in Italia. - Con tre nuove aperture in un’unica data, Rino Petino Retail segna una milestone fondamentale nel percorso di sviluppo avviato nel 2022, consolidando la propria posizione nel panorama del fashion & lifestyle retail in Italia.





Apre a Teramo il primo Mango full format in franchising in Italia





Presso il centro commerciale Gran Sasso, Rino Petino Retail inaugura il primo punto vendita Mango full format in formula franchising in Italia, nonché il primo della propria rete con l’intera offerta uomo, donna e bambino. Il nuovo store adotta il concept New Med, che riflette i valori chiave del brand: sostenibilità, essenzialità, naturalezza e modernità.

Entro la fine dell’estate è prevista anche l’apertura del nuovo punto vendita Mango presso il centro commerciale Bariblu, con cui il brand spagnolo approda nel territorio barese.

Con queste aperture, rino petino retail consolida la propria collaborazione con Mango, portando a cinque il numero di store gestiti.





Taranto: lo storico adidas store si rinnova nel concept "Home of Sport"





Nel centro commerciale Mongolfiera di Taranto riapre lo store adidas, completamente rinnovato e ampliato. Si tratta di uno dei punti vendita storici della rete di rino petino, ora trasformato secondo il concept internazionale Home of Sport, che mette al centro l’atleta in tutte le sue forme, offrendo un'esperienza immersiva, funzionale e inclusiva. La riapertura si inserisce nel più ampio piano di consolidamento della partnership con adidas, che conta oggi 8 punti vendita all’interno della rete commerciale gestita da rino petino retail.





Carpisa riapre in una nuova location a Casamassima





Sempre nell’ottica di un costante miglioramento della customer experience, lo store Carpisa riapre presso una nuova e più strategica location all’interno del Parco Commerciale Casamassima. Il nuovo posizionamento garantisce maggiore visibilità e accessibilità, in linea con gli obiettivi del brand e della rete commerciale.

"Siamo in costante movimento – racconta Francesco Petino, CEO di rino petino – Ogni progetto, che si tratti di una nuova apertura o di un restyling, rappresenta il risultato di una strategia di lungo periodo costruita insieme ai nostri partner. In un mercato in continua evoluzione diventa indispensabile essere dinamici, flessibili, innovativi e attenti alla cura di ogni dettaglio affinché la customer experience offerta possa essere unica e distintiva e rispecchiare le esigenze dell’attuale consumatore".