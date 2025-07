Ritardo aereo di oltre tre ore: Ryanair condannata a risarcire due passeggeri leccesi

BRINDISI - Importante sentenza del Giudice di Pace di Brindisi in favore di due passeggeri salentini per un volo in forte ritardo. A pronunciarsi è stato il magistrato brindisino, che ha accolto integralmente il ricorso promosso da, società specializzata nella tutela dei diritti dei viaggiatori.

Il caso riguarda il volo Ryanair FR5842 del 27 marzo 2023, partito da Roma Fiumicino e diretto a Brindisi, arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Il Giudice ha condannato la compagnia irlandese a corrispondere una compensazione pecuniaria totale di 500 euro ai due passeggeri, come previsto dal Regolamento europeo CE 261/2004.

Nel corso del giudizio, Ryanair ha tentato di giustificare il disservizio richiamando una presunta causa di forza maggiore: un fulmine avrebbe colpito un altro aeromobile in partenza dallo stesso aeroporto. Ma, come evidenziato nella sentenza, la difesa della compagnia è risultata carente di documentazione originale e non è stata ritenuta rilevante ai fini della giustificazione del ritardo, dal momento che il volo contestato era operato da un velivolo diverso.

Il giudice ha inoltre rilevato l’assenza di qualsiasi prova concreta da parte della compagnia aerea circa l’adozione di misure idonee a evitare o ridurre i disagi. Nessuna certificazione meteorologica o documento ufficiale è stato infatti prodotto per dimostrare condizioni straordinarie.

Soddisfazione da parte di Italia Rimborso, che commenta:

«Questa sentenza conferma ancora una volta la solidità delle nostre azioni legali e la fondatezza dei diritti dei passeggeri, troppo spesso ignorati dalle compagnie aeree. È nostro impegno quotidiano tutelare i viaggiatori anche nei casi più complessi, dimostrando che con preparazione e costanza si possono ottenere risultati concreti».

