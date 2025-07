Roccaraso: oggi, terzo test con il Campobasso

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Dopo il 17-0 al Castel di Sangro e il 2-1 sul Bacigalupo Vasto Marina, il Bari è atteso oggi al suo primo test impegnativo nel ritiro di Roccaraso. Alle 17.30 al Comunale della località abruzzese i galletti affronteranno il Campobasso. La compagine molisana, inserita nel Girone C della Serie C 2025-2026, non evoca bei ricordi al Bari per il 2-3 subìto al San Nicola il 19 febbraio 2022 nella gara valida per la ventottesima giornata della Serie C 2021-2022. Per gli uomini a disposizione di Fabio Caserta, quindi, l'incontro di questo pomeriggio sarà anche l'occasione della rivincita del primo confronto giocato all'Astronave, dopo quelli precedentemente disputati allo Stadio della Vittoria e validi per i campionati di D, C, B e per la Coppa Italia. Di quest'ultima, il prossimo 21 agosto ricorreranno i 40 anni dal confronto vinto dal Bari per 1-0 con rete di Bivi al novantesimo minuto di gioco.