Nina Simone rivive a Palazzo delle Arti Beltrani con “Saffronia”, un tributo intimo e potente alla sacerdotessa del soul

A Trani, il prossimo 27 luglio, dalle ore 21:00 (porta ore 20:30), la splendida Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani si prepara a farsi eco della voce e del fuoco interiore di Nina Simone. Nell’ambito della rassegna Musica a Corte, prende vita Saffronia. Omaggio alla musica di Nina Simone, un progetto originale curato da Cinzia Eramo e Donatello D’Attoma, che unisce riflessione sociale, raffinatezza musicale ed evocazione poetica.Saffronia è molto più che il titolo dello spettacolo: è il nome della fragile protagonista del brano Four Women, una delle tante identità femminili che Simone ha saputo raccontare con dolorosa lucidità. È l’emblema di una femminilità profonda, spezzata, ma viva; la bambina che si dona all’arte, senza filtri e senza compromessi.Nata nel 1933 con il nome di Eunice Kathleen Waymon, Nina Simone è stata una delle voci più potenti e iconiche del Novecento. Pianista classica mancata per via delle discriminazioni razziali, ha trasformato la sua arte in uno strumento di lotta e bellezza. Con uno stile che fonde jazz, blues, gospel e musica colta, ha dato voce alle fragilità dell’anima e alla forza della protesta. Attivista per i diritti civili, interprete viscerale e compositrice visionaria, Simone ha incarnato la complessità dell’essere donna, nera, artista e madre in un’America che spesso non voleva ascoltare. La sua musica è ancora oggi un grido che incanta e scuote.A dare corpo e anima al concerto per celebrare la sua arte e la sua figura, sarà Cinzia Eramo, voce sensibile e viscerale, accompagnata al pianoforte da Donatello D’Attoma, co-autore del progetto. Accanto a loro, un ensemble d’archi composto da Pantaleo Gadaleta (anche autore degli arrangiamenti), Serena Soccoia e Davide Terenzio al violino, e Anna Fasanella al violoncello, darà spessore orchestrale a sonorità pensate per accogliere il dramma e la mistica della musica di Nina Simone.Il repertorio attraversa le tappe più significative della carriera della sacerdotessa del soul: da Feeling Good e Put A Spell On You, fino a To Be Young, Gifted and Black e Four Women. Ci saranno anche composizioni originali firmate da Eramo e D’Attoma, come Saffronia, You’re My Beloved, che dialogano con il repertorio simoniano proiettandone i temi nel presente.In bilico fra la classicità formale e lo spirito jazzistico, il Cinzia Eramo e Donatello D’Attoma Ensemble racconterà una Nina Simone sfaccettata: artista, attivista, madre, donna. Ogni nota sarà un frammento della sua identità, ogni passaggio musicale un gesto di resistenza e bellezza.In quella notte d’estate, il Palazzo delle Arti Beltrani si trasformerà in un tempio del sentire, dove le corde vibreranno come nervi scoperti e ogni nota sarà un frammento di anima. Nina Simone non sarà solo ricordata, ma evocata: come una voce che attraversa il tempo, come una carezza inquieta, come un sogno che continua a lottare per non svanire.I biglietti per il concerto “Saffronia” di domenica 27 luglio a Trani (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-saffronia-omaggio-a-nina-simone/263576 Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 , oppure prenotabili al numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it