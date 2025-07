Roma accoglie “Nessun Dorma”: il concerto all’alba diventa modello di export culturale

Cultura, impresa e bellezza si incontrano in uno dei format più suggestivi dell’estate pugliese:approda a Roma, con una conferenza di presentazione al, nella, in programma

Promosso dal Senatore Filippo Melchiorre, l’incontro intende raccontare e valorizzare un esempio virtuoso di cultura che genera sviluppo, unendo musica, paesaggio, identità e innovazione in un'esperienza sinestetica che dalla Puglia guarda al mondo.

🌅 Cos’è “Nessun Dorma”

Non è solo un concerto all’alba: “Nessun Dorma” è un’esperienza immersiva e multisensoriale, ambientata nel suggestivo scenario del Molo San Nicola - Faro Verde di Trani, con la Cattedrale romanica e il mare Adriatico come sfondo. L’evento, che si svolgerà il 19 luglio alle 3:30, è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani.

A esibirsi sarà il Duo Alborada – Alfonso Soldano e Giuseppe Greco – su due pianoforti a coda disposti specularmente sul mare. Il concerto culminerà con il celebre “All’alba vincerò” tratto dal “Nessun Dorma” della Turandot di Puccini.

Con loro, l’attore Vito Lopriore accompagnerà il pubblico con letture e interventi drammaturgici. I testi introduttivi sono a cura di Simona Voglino, in una regia che unisce parola, silenzio e musica per un’alba che diventa rito culturale.

🎤 La conferenza al Senato

L’incontro istituzionale vedrà la partecipazione di:

Sen. Filippo Melchiorre, promotore dell’iniziativa

Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani

Elisabetta Papagni, Presidente della Fondazione Aldo Ciccolini ETS

Alfonso Soldano, pianista e direttore artistico della Fondazione

Giuseppe Greco, pianista

Niki Battaglia, Direttore del Palazzo delle Arti Beltrani

Francesco Giorgino, giornalista e docente LUISS

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming su:

📺 webtv.senato.it

📺 YouTube – Senato Italiano

🎟️ Biglietti per il concerto del 19 luglio

I biglietti per “Nessun Dorma” a Trani sono disponibili:

online su VivaTicket

presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani , via Beltrani 51 – Trani (orari: tutti i giorni 16:00 – 21:00, lunedì chiuso)

Info: 📞 0883 500044 – 📧 nessundormatrani@gmail.com

🌍 Un modello pugliese da esportare

Sostenuto dalla Regione Puglia, Puglia Promozione, il PACT, il Comune di Trani, la Provincia BAT e il Touring Club Italiano, “Nessun Dorma” è ora riconosciuto dal Ministero della Cultura (decreto 691/2025) ed entra a far parte del FUS come stagione concertistica 2025 “Armonie Naturali”.

Un esempio concreto di come la cultura possa essere motore economico e attrattivo, capace di valorizzare il territorio, innovare la tradizione e diventare format replicabile a livello internazionale.

💬 Madrina dell’evento

Presente alla conferenza anche Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia, a testimonianza del forte sostegno istituzionale per un progetto che coniuga bellezza, impatto e visione.

📲 Per approfondire

🔗 www.nessundormatrani.it

✨ Quando l’arte incontra l’impresa, l’alba diventa esperienza, e la Puglia – con Trani in testa – si candida a esportare bellezza.