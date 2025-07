“Rotta verso Bari 2025: oltre mille giovani scoprono gli sport nautici”

Big Air waterfront San Girolamo



BARI - Si è conclusa l’edizione 2025 di “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato allo Sport e realizzato in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni, con l’obiettivo di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.Il progetto, giunto alla sua ottava edizione e finanziato con 80mila euro del civico bilancio, ha previsto corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf e windsurf per bambine/i e ragazze/i residenti a Bari. I corsi, gratuiti e della durata di 20 ore ciascuno, sono stati organizzati in base al numero di iscritti e alle discipline scelte. “Rotta verso Bari 2025 sta giungendo al termine e possiamo già dirlo con orgoglio: si conferma un successo straordinario - dichiara il consigliere delegato del sindaco alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative Lorenzo Leonetti - . Questo progetto, promosso dal Comune di Bari, nasce per valorizzare il profondo legame tra la nostra città e il mare attraverso lo sport. Anche quest’anno, oltre mille bambine e bambini hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in discipline come sup, surf, canoa, canottaggio e vela. Un’esperienza resa possibile grazie anche all’impegno e alla passione di tutti i circoli nautici cittadini, costituiti da autentici uomini e donne di mare, a cui va la mia più sincera gratitudine. È stata un’occasione unica per divertirsi, fare nuove amicizie, imparare e scoprire il meraviglioso mondo degli sport acquatici. Rotta verso Bari ha contribuito a trasformare gli sport da scivolamento, un tempo considerati di nicchia, in pratiche sempre più conosciute, amate e accessibili a tutti. L’auspicio potrebbe essere replicare questa esperienza anche in altri ambiti sportivi. Nei prossimi mesi sarò lieto di ascoltare proposte e idee per continuare a costruire insieme una città che offra sempre più opportunità di sport e benessere. Una comunità che vive di sport è una comunità più sana, più unita e più felice”.Di seguito l’elenco dei circoli e delle associazioni che hanno aderito al progetto, con l’indicazione delle discipline sportive promosse:Circolo nautico Il Maestralelungomare Cristoforo Colombo - Santo Spiritosup, vela