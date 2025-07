Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0 avvertita a Napoli e dintorni

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, alle ore 9:14, a Napoli e nelle zone circostanti. L’evento bradisismico, con epicentro localizzato lungo la costa di Bagnoli Dazio, è stato registrato dall’INGV con una magnitudo di 4.0 e una profondità di soli 2,5 km. Il sisma è legato all’attività vulcanica dell’area dei Campi Flegrei.La scossa è stata percepita in maniera netta in molti quartieri della città, anche ai piani bassi degli edifici. Le zone più colpite dalla percezione del sisma sono Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo e Vomero, ma anche nei comuni limitrofi come Quarto e Pozzuoli. Avvertimenti anche in altri quartieri della zona rossa e in diverse aree della provincia, da nord a est.Nonostante l’intensità, non si registrano danni a persone o cose, ma la paura è stata forte tra la popolazione. “Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile”, ha raccontato un residente. In molti si sono precipitati in strada per precauzione.Subito dopo la scossa principale, sono seguite altre repliche di intensità minore. Le autorità hanno avviato sopralluoghi e verifiche per escludere eventuali criticità. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto da chi ha percepito chiaramente la scossa.