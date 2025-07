Saldi estivi in Puglia dal 5 luglio al 15 settembre: le regole da conoscere

BARI - Da domani, sabato 5 luglio, partiranno in tutta la regione Puglia i, che dureranno fino al 15 settembre. Un’occasione attesa da consumatori e negozianti per acquistare a prezzi scontati capi di abbigliamento, accessori e altri articoli di stagione.

Per tutelare sia i consumatori che gli esercenti, è importante rispettare alcune regole fondamentali:

Comunicazione obbligatoria: i negozianti devono informare il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) almeno 5 giorni prima dell’avvio dei saldi, tramite PEC all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it, specificando i prodotti in vendita, la sede e come saranno separati i prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno.

Prodotti ammessi: possono essere messi in saldo solo articoli stagionali o di moda, soggetti a deprezzamento se non venduti entro un certo periodo, come abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, e simili.

Divieti: è vietato associare i saldi a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie o giochi a premio; non è consentita la vendita tramite pubblico incanto.

Prezzi e sconti: per ogni articolo in saldo devono essere esposti i cartellini originali, la percentuale di sconto e il prezzo finale. I prezzi pubblicizzati devono essere applicati a tutti i clienti senza limitazioni o condizioni particolari, fino a esaurimento scorte.

Segnalazione esaurimento: quando le scorte finiscono, il negozio deve avvisare chiaramente il pubblico con un cartello ben visibile e di pari rilievo grafico a quello usato per annunciare i saldi.

Vendite straordinarie: nel medesimo esercizio non si possono svolgere contemporaneamente diverse tipologie di vendite straordinarie (per esempio, saldi e liquidazioni).