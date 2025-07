Salento Book Festival 2025: libri, riflessioni e grandi ospiti tra le piazze del Salento

LECCE - Il Salento si conferma terra di cultura e narrazione con il ritorno del, giunto alla sua. La rassegna itinerante dedicata alla promozione della lettura prosegue il suo viaggio tra piazze, giardini storici, castelli e terrazze sul mare, toccando, con un ricco programma di eventi, incontri e dibattiti con alcuni tra gli autori più apprezzati del panorama letterario italiano.

Tra le località protagoniste, figurano Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase, con un evento speciale in uno storico punto vendita di Maglie.

Due serate all’insegna dell’impegno e del racconto

Lunedì 28 luglio, il festival approda a Castrignano dei Greci, con due appuntamenti di grande spessore. Alle ore 21.00, l’anfiteatro del Parco Pozzelle ospita l’ex magistrato Antonio Ingroia, che presenta il suo libro "Traditi – Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla Magistratura". In questo memoriale personale, l’autore racconta la sua esperienza nella lotta alla mafia, segnando una riflessione profonda sul tema del tradimento istituzionale e umano, e rivisitando gli anni cruciali della procura di Palermo al fianco di Falcone e Borsellino. Un j'accuse lucido, a tratti amaro, che si interroga ancora oggi sulle tante zone d’ombra della stagione delle stragi e delle lotte intestine nel cuore dello Stato.

Alle ore 22.00, il testimone passa a Nicola Lagioia con una lectio dal titolo "La guerra come malattia della specie". Partendo da secoli di letteratura – dalla Genesi all’Iliade, da Tolstoj a Svetlana Aleksievič, fino a Jung e Simone Weil – l’autore esplora la violenza bellica come istinto profondo e persistente dell’umanità. Un intervento che fonde storia, filosofia e narrazione per riflettere su come la guerra sia più che un fatto politico: una malattia culturale e ancestrale da cui sembra difficile guarire.

Gallipoli tra emozioni e storie reali

Martedì 29 luglio, il festival si sposta sulla costa, a Gallipoli, nella suggestiva Rotonda del Lido San Giovanni. La serata si apre alle 20.30 con Luca Bianchini, che ripercorre i momenti salienti dei suoi romanzi più amati, regalando al pubblico aneddoti, emozioni e anticipazioni in attesa del suo prossimo libro.

A seguire, alle 21.30, protagonista è Antonio Caprarica, con la presentazione di "Kate e la maledizione dei Galles". Il celebre giornalista e scrittore approfondisce la complessa storia della famiglia reale britannica, tra glamour e tragedie, scandali e ruoli istituzionali, raccontando una dinastia affascinante e tormentata attraverso la figura di Kate Middleton. Un libro che mescola reportage, storia e costume con uno sguardo acuto e documentato.

Un festival che parla a tutti

La manifestazione continua nei prossimi giorni con un cartellone ricco di appuntamenti gratuiti, pensati per ogni età e interesse. Tra dibattiti, dialoghi con gli autori, performance artistiche e momenti di condivisione collettiva, il festival si conferma come un’occasione di riflessione, crescita e incontro, portando la cultura del libro al centro della vita quotidiana del territorio salentino.