Sammichele di Bari in lutto per Giusy Lucente: domani i funerali, sospese tutte le manifestazioni

BARI - Sammichele di Bari si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di, la donna di 41 anni che ha perso la vitadopo essere stata investita da un SUV mentre stava prestando soccorso a una giovane motociclista coinvolta in un precedente incidente stradale. Un gesto di altruismo e coraggio si è trasformato in una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Per rendere omaggio alla sua memoria, il sindaco Lorenzo Netti ha proclamato per la giornata di lunedì 28 luglio il lutto cittadino, in occasione delle esequie, che si terranno alle 16:00 nella chiesa del paese. Il primo cittadino ha inoltre disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste fino al 30 luglio, come segno di rispetto e raccoglimento collettivo.

Nel provvedimento ufficiale, l’amministrazione ha invitato l’intera cittadinanza a unirsi al cordoglio della famiglia, interrompendo le attività quotidiane nel momento del funerale e osservando un comportamento consono alla gravità dell’accaduto. Una decisione condivisa e sentita, che testimonia l’impatto profondo della perdita di una donna che, con generosità e senso civico, ha pagato con la vita il proprio gesto di umanità.

Giusy Lucente viene ricordata da amici, conoscenti e concittadini come una persona solare, sensibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo estremo atto di solidarietà ha lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato, ma al tempo stesso ha acceso un faro sul valore della responsabilità civile e dell’altruismo.

Nel giorno del lutto cittadino, Sammichele si fermerà per un momento di silenzio collettivo, per ricordare una donna che ha dimostrato, fino all’ultimo istante, quanto valga una vita spesa per gli altri.