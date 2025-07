Salento, controlli serrati dei Carabinieri: denunce per droga, alcol e lavoro nero. Sequestri a Porto Cesareo

LECCE - Proseguono senza sosta i controlli da parte deiper contrastare lae gli episodi legati allasui litorali salentini. Le ultime operazioni si sono concentrate nelle località die nella, coinvolgendo i militari delle Compagnie di

Porto Cesareo: patente falsa e droga in casa

Nel corso dei controlli a Porto Cesareo, un commerciante 49enne di origine senegalese è stato denunciato per guida con patente falsa. L’uomo è stato fermato alla guida di un’utilitaria e, a seguito delle verifiche, è emersa la contraffazione del documento.

Sempre nel comune costiero, un 21enne di Copertino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di circa 10 grammi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento della droga e quasi 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Contraffazione: maxi sequestro di merce abbandonata

Sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale, gli uomini dell’Arma hanno eseguito un importante sequestro di merce contraffatta. In fuga alla vista dei militari, alcuni venditori abusivi hanno abbandonato numerosi articoli, tra cui 39 paia di scarpe, 21 borse, 14 berretti, 20 cinture e 50 portafogli, tutti con griffe contraffatte. La merce è stata immediatamente sequestrata e sarà oggetto di distruzione secondo le procedure previste.

Marina di Mancaversa: ispezioni nei locali, attività sospesa

Particolare attenzione è stata rivolta anche al rispetto delle normative nei luoghi di lavoro. A Marina di Mancaversa, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato gestito da una 52enne di Matino. Le violazioni accertate includono:

Mancata sorveglianza sanitaria di quattro dipendenti;

Mancato aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);

Impiego di due lavoratori “in nero”;

Sistema di videosorveglianza privo delle necessarie autorizzazioni.

Per la titolare, oltre alla sospensione dell’attività, sono scattate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo superiore ai 23.000 euro.

Gallipoli, Baia Verde: denunce per guida in stato di ebbrezza

Infine, i carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona della Baia Verde di Gallipoli, luogo simbolo della movida estiva salentina. Due persone, un 24enne di Casarano e un 30enne turista milanese, sono state denunciate per essersi messe alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Altri due automobilisti, un 30enne e un 36enne entrambi del posto, sono stati sanzionati con il ritiro della patente: i test alcolemici hanno rilevato valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l.

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni lungo tutta la costa salentina, in particolare nelle aree più affollate dai turisti, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme, sia nei luoghi pubblici che nelle attività commerciali.