Ronaldinho torna a giocare in Italia: il 29 agosto sarà a Barletta per la "Partita delle Stelle"

BARLETTA - Dopo 14 anni dalla sua ultima esperienza in Serie A con la maglia del Milan, Ronaldinho torna a calcare un campo italiano. Il campione brasiliano sarà il grande protagonista della, evento amichevole in programmaallo, con

Ad annunciare la presenza della leggenda verdeoro è stato Mino Cannito, sindaco di Barletta, attraverso i canali social ufficiali del Comune:

"Ronaldinho e altre leggende del calcio a Barletta per un grande evento internazionale. A breve tutti i dettagli."

Il fuoriclasse ex Barcellona e Milan, Pallone d’Oro 2005, sarà capitano della selezione di stelle che animerà la serata, offrendo al pubblico uno spettacolo che unisce nostalgia e passione per il calcio di classe.

Il ritorno in Italia del fantasista brasiliano è stato reso possibile anche grazie all’intermediazione di Francisco Lima, ex centrocampista di Lecce e Roma, oggi procuratore sportivo con base proprio in Puglia.

Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi degli altri campioni che parteciperanno all’evento, insieme alle modalità di acquisto dei biglietti. Intanto, l’attesa cresce tra i tifosi e gli appassionati che avranno l’occasione unica di rivedere in campo uno dei giocatori più amati e spettacolari della storia del calcio moderno.