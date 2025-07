San Pietro Vernotico, Campionato Regionale 3D per il tiro con l'arco

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Domenica 27 luglio la A.S.D. Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico ha ospitato la gara per l’assegnazione dei titoli regionali di tiro con l’arco per la specialità "3D" nella splendida cornice naturalistica del Bosco di Cerano – in località Tramazzone, alla presenza Presidente Regionale FITARCO - Dott. Vincenzo M. Lionetti. - Domenica 27 luglio la A.S.D. Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico ha ospitato la gara per l’assegnazione dei titoli regionali di tiro con l’arco per la specialità "3D" nella splendida cornice naturalistica del Bosco di Cerano – in località Tramazzone, alla presenza Presidente Regionale FITARCO - Dott. Vincenzo M. Lionetti.





La specialità 3D è forse tra le più affascinanti, in un percorso immerso nel verde, utilizza come bersagli sagome tridimensionali (da qui il nome della specialità arcieristica), divisi per classi in base alla loro grandezza, vengono sistemati in pendenza e a diverse distanze dai picchetti lungo i percorsi.





La gara è stata suddivisa in due fasi. La fase di qualificazione si è svolta su 24 piazzole, ognuna delle quali caratterizzata dalla presenza di un diverso animale, in un percorso altamente tecnico predisposto e curato in ogni particolare dall’istruttore Cosimo Renna. I punteggi ottenuti hanno consentito di stilare la graduatoria di merito ed i primi quattro classificati hanno avuto accesso alla fase finale svolta su 8 piazzole mediante scontri diretti che hanno determinato così l’assegnazione delle medaglie.





Per la categoria senior, nell’arco istintivo maschile gli arcieri dell’Archery Team San Giovanni, Alessandro Zizza, Cosimo Ancora e Pancrazio Pagano hanno conquistato le tre medaglie, nella specialità dell’arco compoud maschile oro a Nicola D’Argenio (Arcieri del Sud), argento ad Andrea Fiaschi (Arcieri Amici di Reno) e bronzo ad Alessandro CIANCI (Arcieri Basso Salento). Nell’arco Nudo maschile la vittoria è andata a Giuseppe Pinnetta (Evò Archery Team), argento a Fabio Sansaro (Arcieri Simnii) e bronzo a Donato Cecere (Evò Archery Team). Nell’arco Nudo femminile (Archery Team San Giovanni), argento a Fiorella Durante (Evò Archery Team) e bronzo a Daniela Albano (Arcieri di Palagiano). Nel longbow maschile il titolo regionale è stato assegnato a Francesco Sinisi, l’argento a Giuseppe Renna (Archery Team San Giovanni) ed il bronzo ad Antonino Bruno (Arcieri dello Jonio), mentre nella categoria femminile il titolo è andato ad Anna D’Auria degli Arcieri di Palagiano.





I titoli junior hanno invece visto l’assegnazione dei titoli compound maschile con la vittoria di Erwin Fiaschi sul fratello Erik, entrambe della società Arcieri Amici di Reno, mentre nel femminile ha vinto Francesco Di Pierro su Silvia Putignano, entrambe della società Arcieri del Sud. Nella categoria arco Nudo il titolo junior è andato a Sara Levante della Arcieri Amici di Reno.





Risultati che ancora una volta onorano la società ASD Arcieri Amici di Reno ed il suo tecnico, Cosimo Renna, soprattutto gli splendidi risultati ottenuti nelle categorie junior under 20, non dimenticando che proprio quest'anno la Società con l’arciere Lorenzo Talò, nella categoria dell’arco olimpico, ha vinto il trofeo nazionale dei Giochi della Gioventù, denominato per il tiro con l’arco "Trofeo Pinocchio" e, con l’altra atleta sampietrana, Alessandra MASSARI ha conquistato il record nazionale di categoria.





Le sessioni di tiro sono aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante solo per divertirsi in buona compagnia. Le prime lezioni sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un'opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco!