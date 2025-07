Francavilla Fontana, approvato il bando per le migliorie del mercato settimanale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per il miglioramento dell’attuale configurazione del mercato settimanale nel quartiere Peschiera. - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per il miglioramento dell’attuale configurazione del mercato settimanale nel quartiere Peschiera.





"In attesa dell’entrata in funzione dell’area mercatale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo ritenuto, d’intesa con il Distretto Urbano del Commercio e con le Associazione di categoria, di migliorare la struttura dell’attuale mercato per rendere più funzionale l’utilizzo dei parcheggi e razionalizzare le occupazioni di suolo pubblico".





La procedura, avviata con un bando pubblico, consentirà agli operatori interessati di richiedere un miglioramento della propria collocazione all’interno del mercato settimanale nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.





"Questo bando – prosegue l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – nasce da un’intesa con le associazioni di categoria ed è il frutto del lavoro condiviso con il SUAP e la Polizia Locale, a cui va il mio sentito ringraziamento. L’obiettivo è costruire un percorso più ampio di miglioramento delle condizioni di fruibilità del mercato settimanale ed è propedeutico alla realizzazione del riordino ed accorpamento del suo attuale assetto".





Grazie alla riorganizzazione degli spazi sarà possibile razionalizzare anche le occupazioni, liberando aree del quartiere Peschiera che attualmente vivono una condizione di disagio sproporzionata rispetto al reale utilizzo dei parcheggi.





"La redistribuzione dei posteggi – conclude l’Assessore Sportillo – verrà attuata nei prossimi mesi e, in attesa della nuova area mercatale, ci consentirà di avere un mercato settimanale più ordinato, sicuro per i cittadini e soprattutto più attrattivo".





Gli operatori interessati avranno tempo sino al prossimo 21 agosto per partecipare al bando. La documentazione è consultabile sul sito istituzionale.