Sequestrati otto cani maltrattati a Martina Franca: applicata la legge Brambilla

MARTINA FRANCA – Otto cani tenuti a catena, senza acqua né ripari adeguati, in condizioni igienico-sanitarie critiche, sono stati sequestrati dalle guardie zoofile Endas, in collaborazione con la Polizia Locale e un veterinario ASL. Gli animali erano anche privi di microchip e vaccinazioni. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento.

L’intervento, guidato dal responsabile provinciale Arcangelo Caressa, rappresenta uno dei primi concreti risultati ottenuti grazie alla nuova "Legge Brambilla", entrata in vigore il 1° luglio.

“È l’ennesima dimostrazione che la legge funziona – commenta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della LEIDAA –. Sempre più interventi e sequestri stanno avvenendo grazie agli strumenti messi a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare i reati contro gli animali. Il tempo dell’impunità è finito.”

Il proprietario degli animali rischia fino a due anni di carcere e una multa fino a 30.000 euro, oltre a una sanzione fino a 5.000 euro per la detenzione illegale alla catena, ora vietata a livello nazionale.

“Continueremo a seguire il caso tramite la LEIDAA – conclude Brambilla – per assicurarci che venga fatta giustizia.”