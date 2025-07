Artisti da tutto il mondo approdano in Puglia per le residenze artistiche sui Mondi Dauni

A meno di tre mesi dalla sua inaugurazione, Asteria Guest & Artist House, progetto vincitore del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia, promosso da Asteria Space, realtà già vincitrice del bando PIN, porta l’arte internazionale in uno dei Borghi più Belli d’Italia. A Roseto Valfortore, un piccolo centro abitato da meno di 1000 abitanti, incastonato fra i Monti Dauni, Asteria Guest & Artist House, struttura che ospita sia turisti che artisti da tutto il mondo, ha accolto lo scorso 18 luglio Darcy Whent.

Nata nel 2002 in Galles, Whent è un’artista multidisciplinare il cui lavoro esplora in profondità temi come la memoria, la maternità, l’identità e la trasformazione emotiva. Nel corso di due settimane è stata ospite di Asteria Guest&Artist House ed ha vissuto a strettissimo contatto con il borgo, la sua comunità e la sua natura. Qui la Whent ha creato un nuovo corpus di opere, “Milk Teeth”, che da titolo all’esposizione d’arte in programma nei vicoli di Roseto Valfortore il 3 agosto. Non si tratta di una classica mostra d’arte ma di un percorso, un vero e proprio tour guidato, che partirà alle 19 da Largo Mercato, in cui i visitatori saranno condotti dall’artista tra i vicoli del borgo alla scoperta dei suoi dipinti.

Tramite il disegno, la pittura e l'installazione sperimentale, Whent prosegue la sua esplorazione della memoria, dell'identità materna e delle rotture emotive delle prime esperienze. Intitolato ai fragili primi denti che perdiamo durante l'infanzia, “Milk Teeth” riflette sulla tensione tra la sicurezza che desideriamo e la natura selvaggia che ereditiamo.

Whent intreccia narrazioni personali e frammenti folkloristici, riportando alla luce immagini da un paesaggio profondamente psicologico plasmato dalle complessità della maternità, del lutto e del ricordo errato. In questo contesto rurale italiano, circondato da pietre, rituali domestici e campane lontane, l'opera assorbe qualcosa dell'atemporalità del borgo. Oggetti domestici, cavalli e bambine ricorrono come motivi; simboli che, per Whent, fungono da ancore tra il reale e l'immaginario, il ricordato e l'immaginato.

<<I buoni genitori sono come cavalli da corsa>>, afferma Darcy Whent, <<Hanno i paraocchi. Sono concentrati. Non si fermano mai. Ma mia madre era più simile a un cavallo selvaggio: intoccabile, vigile, sempre sul punto di scomparire. Non dovresti disturbarla. Questa era la sua terra. E ho dovuto imparare ad amarla a distanza>>.

Milk Teeth è una meditazione sulla trasformazione: tra bambino e adulto, presenza e assenza, dolcezza e sopravvivenza. Usando la narrazione come strumento per riformulare l'esperienza vissuta, Whent ci invita a riflettere sui modi in cui portiamo con noi il dolore ereditato e sulla silenziosa resilienza che ci vuole per raccontare la nostra versione degli eventi.

Darcy Whent (nata in Galles nel 2002) è un'artista gallese che vive a Bristol e che si occupa di pittura, disegno e installazione. La sua pratica esplora la maternità, la memoria e l'identità attraverso una lente profondamente personale, spesso incorporando autofiction e simbolismo folkloristico. Whent ha vinto il Delphian Prize 2025, è stata finalista per l'Homiens Art Prize 2025 ed è stata selezionata per il Freelands Painting Prize nel 2023. Ha esposto ampiamente in tutto il Regno Unito ed è attualmente artista residente presso i Pennywell Studios di Bristol.

L’evento è gratuito, è organizzato da Asteria Space con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Roseto Valfortore.

Per info rivolgersi al numero 377 3872180 o via mail a info@asteriaspace.it