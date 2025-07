Serie A, Lecce punta su Jeremie Recoba: trattativa con il Nacional Montevideo in avvio

- Il Lecce guarda con interesse al centrocampista uruguaiano Jeremie Recoba, talento in forza al Nacional Montevideo. Nel corso della stagione appena conclusa nella Serie A uruguaiana, il giovane calciatore ha collezionato 26 presenze e segnato 4 gol, dimostrando una crescita costante nel club della sua città natale.

Jeremie Recoba vanta un percorso che lo ha visto protagonista sia nella prima squadra del Nacional Montevideo, sia nella squadra B e nell’Under 19, mettendo in mostra qualità tecniche e fisiche apprezzate in patria. Non è solo un talento emergente, ma anche figlio d’arte: è infatti figlio di Álvaro Recoba, ex attaccante di spicco che ha lasciato il segno in Italia con Inter, Venezia e Torino tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Nei prossimi giorni il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, avvieranno le trattative con i dirigenti del Nacional Montevideo per definire un eventuale trasferimento, che potrebbe avvenire sia in prestito sia a titolo definitivo.

L’arrivo di Jeremie Recoba rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo salentino, che punta a consolidarsi nella prossima stagione di Serie A con l’obiettivo di conquistare la salvezza e migliorare la propria posizione in classifica.

Il Lecce prosegue così il suo mercato con l’intento di costruire una squadra competitiva, affidandosi a giovani di prospettiva con voglia di emergere nel grande calcio europeo.