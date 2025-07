SSC Bari : Gytkjaer è il nuovo attaccante

NICOLA ZUCCARO - Christian Lund Gytkjaer è un nuovo calciatore del Bari. Il club biancorosso ha ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo nel pomeriggio di sabato 12 luglio 2025, attraverso il comunicato nel quale informa che l'attaccante danese ha firmato un contratto fino al giugno 2026.Dopo i trascorsi calcistici in Danimarca, Norvegia, Germania e Polonia, Gytkjaer arriva nel 2020 in Italia, al Monza, che condurrà l'anno successivo, alla prima storica promozione in Serie A risultando determinante con 3 reti nella doppia sfida valida per la finale playoff contro il Pisa. Nella compagine brianzola totalizzerà 82 presenze e 21 gol e vi rimarrà fino al 2023, quando verrà acquistato dal Venezia con cui, al primo anno, gioca 42 partite segnando 12 reti.Di queste, la più importante, contro la Cremonese nella finale playoff che di fatto consegna la promozione in A ai lagunari con cui, nella scorsa stagione, ha giocato 29 gare e ha segnato 2 reti. Quest'ultimo bottino, per il basso numero di gol segnati, depone a sfavore di un Bari che a tutt'oggi, in fatto di attaccanti da doppia cifra, risulta essere ancora deficitario per poter ottenere la promozione in Serie A al termine dal campionato di Serie B 2025-2026.