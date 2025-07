Il Libro Possibile: la giornata conclusiva

LUIGI GRIECO. POLIGNANO A MARE - Progetto nato nel 2002, Il Libro Possibile si è presentato, nella sua ventiquattresima edizione, con una veste rinnovata ma fedele alla sua mission originaria, e cioè rendere la cultura fruibile a tutti, attraverso le piazze.A seguito di riscontri internazionali che ne hanno sancito la maturità, il festival letterario si è presentato al grande pubblico attraverso 5 locations e 300 espositori, in una cornice iconica, quale è Polignano a Mare.Dall’analisi economica a una visione di sviluppo sostenibile, il festival si propone quale importante appuntamento del panorama culturale italiano, che, nella sua giornata conclusiva, ha ripercorso, attraverso le parole di Galimberti, un ideale di bellezza in contrasto con il caos e le nuove sfide che attendono il Bel Paese, analizzando due visioni: una legata al mondo naturale e una che ha animato l’Umanesimo, senza dimenticare il ruolo dell’intelligenza, della conoscenza delle emozioni, necessarie alla comprensione del mondo che ci circonda.Dunque, appuntamento a Vieste 2025 per la II tappa.