Stornarella, esplosione nella notte: banda fa saltare lo sportello BPer ma il colpo fallisce

– Un’esplosione ha squarciato il silenzio della notte nel piccolo centro dei Cinque Reali Siti. Intorno alle, una banda composta daha preso di mira ladi, tentando un furto con il, ovvero l’inserimento di un ordigno esplosivo nello sportello bancomat.

Il colpo, però, non è andato a segno: la cassaforte è rimasta intatta, costringendo i ladri alla fuga. A quanto pare, si sarebbero allontanati a bordo di un SUV, facendo perdere le proprie tracce in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato le indagini e stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

I danni alla struttura della filiale sono ingenti, ma ancora in corso di quantificazione. La violenza della deflagrazione ha distrutto parte della facciata e dell’area bancomat, lasciando segni evidenti anche sulla strada adiacente.

Non si esclude che la banda possa essere la stessa che nei giorni scorsi ha tentato un assalto analogo allo sportello delle Poste di San Paolo di Civitate, a pochi chilometri di distanza. Gli inquirenti stanno infatti valutando somiglianze operative tra i due episodi.