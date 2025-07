Supersano, Festival "Silviae Sound": musica, natura, food il 12 e 13 luglio

Appuntamento a Supersano (Lecce) con la prima edizione del Festival Silvae Sound organizzato dall’Azienda Agricola Agrosì all’interno del Bosco Didattico Agrosilvae, cuore verde del Salento.

Un’esperienza sensoriale e sostenibile, dedicata a chi cerca autenticità, musica e contatto con la natura, un evento che celebra il legame profondo tra arte, paesaggio e cultura contadina pensato per adulti, famiglie e amanti del territorio.

Due le giornate in programma: sabato 12 luglio, a partire dalle 18 e fino alle 21, concerto al tramonto con i Ghetonia Ensemble, gruppo storico salentino che accompagnerà il pubblico in un'esperienza di voci e suoni tra chitarra, contrabbasso e voce, immersi nella natura incontaminata del bosco.

A seguire, degustazione di prodotti tipici biologici a Km 0, selezionati con cura dall’Azienda Agricola Agrosì. Silvae Sound continua domenica 13 luglio, dalle 18.00 alle 21.00, con un’escursione al tramonto nel bosco e tra i girasoli con degustazione finale di prodotti tipici Bio a Km 0 presso Agrosì.

Il Festival si inserisce nel calendario della programmazione “Viaggio nei boschi di Puglia” organizzato dall’associazione Puglia in Bosco – La natura che insegna, rete dei Boschi Didattici di Puglia.

Info e prenotazioni: Monica Torsello Agrosì 328.8912212 // L'evento non si terrà in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo

Bosco Agrosilvae: Bosco Didattico dell’Azienda Agrosì, a Supersano nel Salento. Dispone di aule sia all’aperto che al chiuso, oltre ad un capanno per l’osservazione degli uccelli stanziali e migratori poiché l’area è inserita nel corridoio ecologico Oasi di Protezione di Cirimanna inclusa una zona umida. Molteplici i servizi offerti al l fine di valorizzare la vocazione specifica del territorio come mostre, convegni, eventi, passeggiate, campus e didattica per le scuole per l’avvicinamento al mondo della biodiversità oltre alla riforestazione con piante autoctone che riprendono l’antica Foresta Belvedere di cui il bosco faceva parte.

Agrosì: Sede Legale via Cavour 15 73040 Supersano (Le) info@agrosi.it www.agrosi.it Monica 3288912212 Giuseppe 34892885238