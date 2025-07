Bari: approvata la proposta di sponsorizzazione per la riqualificazione dei campetti intitolati a Michele Fazio

BARI - Su impulso del sindaco Vito Leccese, la giunta comunale ha approvato oggi la proposta di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione dei due campetti da calcio intitolati a Michele Fazio, sul lungomare Imperatore Augusto.

La proposta di sponsorizzazione, presentata dalla Deloitte Italy S.P.A lo scorso 18 aprile, riguarda la riqualificazione dei due campi sportivi e la successiva manutenzione degli stessi per una durata di tre anni, per un importo complessivo di 105mila euro.

Trattandosi di una sponsorizzazione tecnica per lavori di importo superiore a € 40.000, secondo il “Regolamento per le sponsorizzazioni redatto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 36/2023 in favore dell’Amministrazione Comunale” (art.5, comma 4), la scelta dello sponsor dovrà avvenire previa pubblicazione per trenta giorni di un avviso pubblico nel quale si rende nota la ricezione della proposta di sponsorizzazione e si invitano gli eventuali interessati a presentare una proposta per la medesima sponsorizzazione, secondo le condizioni indicate nell’avviso.

“Siamo grati a Deloitte Italy per questa iniziativa - commenta il sindaco -, che testimonia l'importanza del dialogo e della collaborazione leale tra pubblico e privato, nell'interesse della comunità amministrata: i campetti sotto la muraglia sono storicamente uno spazio di libertà e di socialità per moltissimi bambini e ragazzi della città vecchia, ma non solo: consegnarli completamente rinnovati sotto l'aspetto funzionale, garantendone la manutenzione per i tre anni successivi, è una notizia che, ne sono certo, farà felici molte persone. D’altronde è un impegno che avevo preso personalmente con gli alunni e le alunne della scuola San Nicola poco prima della fine dell'anno scolastico, e sono felice di poterlo mantenere. Le risorse pubbliche non sono tali da consentirci di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini: i contratti di sponsorizzazione possono rappresentare uno strumento privilegiato per realizzare interventi utili, con un sensibile risparmio di risorse pubbliche”.

“Grazie a un intenso lavoro curato dagli uffici tecnici - prosegue l'assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -, una volta pubblicato l'avviso e trascorsi i 30 giorni previsti, potremo assegnare l'intervento allo sponsor, che si farà carico di tutti i lavori necessari alla riqualificazione dei campetti intitolati a Michele Fazio, da sempre frequentatissimi, dove si svolgono partite memorabili sotto gli occhi attenti di residenti e turisti. Sono molto soddisfatto di questo risultato e dell'interesse dimostrato da Deloitte: sono certo che, nonostante la complessità della procedura, a breve i minori della città vecchia potranno sfidarsi su un terreno all'altezza delle loro ambizioni”.