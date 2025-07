TÄRA sul palco della Notte della Taranta 2025: l'R&B incontra le radici palestinesi

MELPIGNANO – Sarà, giovane cantante italiana di origine palestinese, una delle protagoniste del, in programma il prossimo. Con la sua voce potente e uno stile inconfondibile che fonde, TÄRA è la seconda artista annunciata dalla, dopo il Canzoniere Grecanico Salentino, in occasione dei suoi 50 anni di storia.

Classe 2000, TÄRA è emersa nel panorama musicale italiano in soli due anni, conquistando pubblico e critica con un progetto originale e identitario. Il suo ultimo singolo “Offline”, parte dell’ambizioso percorso Arab’nB, è una chiara dichiarazione d’intenti: portare sul palco una musica ibrida, innovativa e profondamente personale, in cui convergono storie di migrazione, orgoglio culturale e contaminazioni stilistiche.

Con testi scritti in italiano, arabo e inglese, TÄRA racconta le contraddizioni e le sfide dell’essere italiana di seconda generazione, tra discriminazioni subite e rivendicazione delle proprie origini. La sua musica è il riflesso di un’identità plurale, costruita tra orgoglio, memoria e desiderio di rappresentazione. “Voglio creare uno spazio sicuro per chi, come me, è cresciuto in un contesto che non lo rispecchiava – ha dichiarato in più occasioni –. La mia musica è un ponte tra culture, è politica e poesia”.

La presenza di TÄRA alla Notte della Taranta conferma l’intento della manifestazione di aprirsi sempre di più alle voci nuove e interculturali, in linea con il carattere profondamente popolare e globale della pizzica. Ad accompagnare l’artista sul palco ci sarà l’Orchestra Popolare della Taranta, che per l’occasione reinterpreterà i suoi brani in chiave etno-musicale, offrendo una performance ricca di contaminazioni.

Prima di salire sul palco di Melpignano, TÄRA continuerà il suo tour estivo che sta toccando diverse città italiane, portando ovunque il suo messaggio di orgoglio identitario e libertà espressiva.

Appuntamento quindi al 23 agosto per un’edizione della Notte della Taranta che si preannuncia più inclusiva e potente che mai.