Taranto, malore alla guida: camionista riesce ad accostare e si salva

TARANTO - Un autotrasportatore diretto a Taranto è riuscito a evitare gravi conseguenze dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre era al volante del suo mezzo pesante. L’uomo, pur in difficoltà, ha mantenuto la lucidità necessaria per accostare in sicurezza in una piazzola di sosta nei pressi dell’ingresso della città, riuscendo così a mettersi al riparo da rischi maggiori e a chiamare immediatamente i soccorsi.L’allarme è scattato intorno alle 17:40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, un’ambulanza del 118 e un’automedica. I sanitari hanno subito prestato le prime cure all’autotrasportatore, assistendolo direttamente sul luogo dell’evento.Grazie alla rapidità dell’intervento e al coordinamento tra le forze dell’ordine e il personale sanitario, le operazioni di soccorso si sono svolte senza disagi per la circolazione. Il traffico in entrata a Taranto, infatti, è rimasto regolare per tutta la durata dell’intervento.L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La prontezza del camionista e l’efficienza dei soccorsi hanno evitato che l’episodio potesse trasformarsi in tragedia.