BARI - Stavano cercando di svaligiare un appartamento in via Dante, nel pieno centro di Bari, quando sono stati colti sul fatto dalla polizia. È accaduto nella notte di sabato, durante un normale giro di pattugliamento di una volante della questura.I due malviventi, entrambi italiani e quarantenni, sono stati arrestati: l’uomo si trovava ancora all’interno dell’abitazione, intento a completare il colpo, mentre la complice lo attendeva in auto, facendo da palo.Grazie al tempestivo intervento degli agenti, il furto è stato sventato e i due sono stati fermati in flagranza di reato. Sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di convalida dell’arresto.