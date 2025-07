Un 13enne di San Pietro in Lama nuovo Campione Italiano per le 3N

Alessandro Lopalco si è laureato Campione Italiano nella categoria delle Terze Nazionali, domenica 27 luglio, al termine dei Campionati d’Italia 2025, a Galatina.

La manifestazione federale, organizzata presso l’Hotel Hermitage da Chess Projects ASD, ha visto la partecipazione di ben 180 giocatori ripartiti in varie categorie (CM, 1N, 2N, 3N e NC), nonché le Semifinali del Campionato Italiano e il Campionato Italiano per Ciechi e Ipovedenti, in 9 turni di gioco e tantissimi eventi collaterali.





Fra i numerosi leccesi presenti, che saggiamente hanno colto un’occasione unica, e forse anzi rarissima, e importantissima sul nostro territorio, spicca la prestazione maiuscola che è valsa titolo e categoria superiore (conquistata sul campo, oltre che col premio) di Alessandro, con 7,5 punti nei 9 turni del torneo unificato per le categorie Terze Nazionali e Non Classificati, ottenuti senza alcuna sconfitta.





Lopalco, giovane tesserato del circolo Lecce Scacchi ASD, fresco reduce dai Campionati Italiani Giovanili per la categoria U14, svoltisi a Terrasini a inizio Luglio, ai quali si era qualificato in qualità di secondo assoluto per la stessa fascia d’età al Provinciale Giovanile, è stato degnamente accompagnato da altri tredici tesserati del circolo - per un totale di ben 14 giocatori su 180 - che hanno totalizzato ottime posizioni e persino toccato il podio in altre tre posizioni.





Nella categoria delle Seconde Nazionali, infatti, è secondo assoluto il suo compagno di circolo Longo Gabriele, mentre nella categoria dei Non Classificati è seconda assoluta la sua compagna di circolo De Vitis Giada Maria, seguita al terzo posto dall’altro compagno di circolo Paladini Samuele Leonardo.





Tutti ragazzi under18 della provincia di Lecce, come la maggior parte degli altri partecipanti tesserati con Lecce Scacchi ASD: nelle Seconde Nazionali, Beccarisi Francesco, 5°, Patarnello Matteo, 8° e Valentini Jacopo, 20°; nelle Terze Nazionali, Cantoro Fabrizio, 10°; nei Non Classificati, Lisanti Flavio, 6°, Miccoli Pierluigi, 10°, Sciolti Antonio, 11° e Rollo Elisa, 12°, con uniche eccezioni over18 Casciaro Dario, 4°, e Marullo Francesco Cristian, 13°.





Un titolo storico per il giovane di San Pietro in Lama, che ha mosso i primi pedoni sulla scacchiera grazie agli insegnamenti paterni, e soprattutto un grandissimo orgoglio per la Provincia e il movimento scacchistico salentino, che rinverdisce e sboccia sempre più, coinvolgendo e permettendo a ragazzi come Alessandro di raggiungere traguardi importanti in maniera sociale, etica e divertita, grazie al grande lavoro e tanta attività locale rivolta alla promozione e alla diffusione del vivere e crescere in gioco in maniera corretta.