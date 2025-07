Il Lecce batte lo Spezia 2-1 a Bressanone nella seconda amichevole precampionato

Prosegue con una vittoria il cammino precampionato del Lecce, che a Bressanone supera lo Spezia per 2-1 nella seconda amichevole estiva. Una partita combattuta e ricca di occasioni, con i salentini che riescono ad avere la meglio grazie alla rete decisiva di Camarda nella ripresa.

Il match si sblocca già al 6’, quando un fallo di mano di Wisniewski su un cross di Banda regala al Lecce un calcio di rigore: Krstovic si presenta dal dischetto e non sbaglia, portando in vantaggio i giallorossi. Pochi minuti dopo, al 12’, Esposito sfiora il pareggio per lo Spezia, ma al 25’ è Vlahovic a trovare il gol dell’1-1 con una precisa conclusione di destro in diagonale. I liguri vanno vicini al raddoppio al 36’ con Di Serio, mentre Ramadani, nel finale di primo tempo, spreca una buona occasione per riportare avanti il Lecce.

Nella ripresa, il ritmo non cala. Gallo al 2’ ci prova di sinistro, senza fortuna. Al 9’ è Verde a far tremare i pugliesi colpendo un palo con un bel destro. Risponde subito Berisha, che per poco non trova il gol. Le occasioni si susseguono: al 15’ Aurelio fallisce da ottima posizione per lo Spezia, e al 26’ Rafia, per il Lecce, colpisce il secondo legno di giornata.

La rete decisiva arriva al 30’ della ripresa: Camarda, con un elegante tocco al volo di destro, firma il 2-1 e regala ai giallorossi la vittoria.

Prossimo appuntamento per il Lecce sarà giovedì 31 luglio alle ore 17:30, sempre a Bressanone, per la terza amichevole estiva contro la Nazionale degli Emirati Arabi Uniti.