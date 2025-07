Torna il Summer Beer Fest a Monopoli: birra artigianale, musica e sapori pugliesi nella magica cornice di Masseria Spina

La birra artigianale torna protagonista a Monopoli con la, in programmanella splendida location di. Due serate all’insegna del gusto, della convivialità e della musica dal vivo, per celebrare l’estate con uno degli eventi più attesi del calendario pugliese.

Organizzato da Masseria Spina in collaborazione con La Tana del Luppolo, il festival ha l’obiettivo di valorizzare la cultura brassicola artigianale italiana, proponendola in un contesto autentico e immersivo. «Il Summer Beer Fest è nato per far dialogare la birra con la nostra identità territoriale fatta di ospitalità, musica e sapori genuini», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo che bere bene diventi un piccolo rito culturale e collettivo».

Nove birrifici artigianali da tutta Italia

Cuore pulsante della manifestazione sarà la selezione di nove birrifici artigianali italiani tra i più innovativi del panorama nazionale, tutti presenti con le loro creazioni:

Antikorpo – sperimentazione e creatività nati durante la pandemia

Boia – birre audaci e provocatorie in stile IPA

Balabiott – birre autentiche, nate in mansarda e oggi da pub di successo

Birranova – eccellenza pugliese dal 2007

War – birre agricole a km zero, dal campo al bicchiere

Busa dei Briganti – filiera corta e produzione nei Colli Euganei

Terre di Faul – 95% di malto autoprodotto nei campi viterbesi

Podere La Berta – birre eleganti tra Romagna e Toscana

Edit Brewing – birre non filtrate e non pastorizzate, facili da bere e di alta qualità

La selezione, curata da La Tana del Luppolo, guiderà il pubblico in un viaggio tra stili brassicoli diversi, dalle moderne IPA alle interpretazioni più territoriali.

Food pugliese, musica e tour serali

L’offerta gastronomica sarà curata da Parco Rurale Masseria Spina, con panzerotti, panini con carne, piatti della tradizione pugliese e i dolci artigianali di Budina Pasticcina.

Il tutto accompagnato da musica dal vivo, con il saggio degli allievi de La Scuola del Rock e il concerto della Bed Generation. Spazio anche a artigianato locale con i mercatini di Apulian Market, un’area gaming, e i suggestivi tour guidati serali alla scoperta della Masseria, prenotabili sul posto in tre orari: 19:00, 20:00 e 21:00.

Informazioni utili

📍 Masseria Spina Resort , Viale Aldo Moro 27 – Monopoli (BA)

📅 19 e 20 luglio 2025

⏰ Inizio eventi dalle 18:30 – Tour storici dalle 19:00

🎟️ Ingresso libero

🍽️ Pacchetto food saltafila in prevendita a 12€ (panzerotto + panino + birra): Prenota qui

📞 Info: 345 3111467 – 080 802141

📸 Foto e video ufficiali disponibili al link: Media Drive

📱 Evento Facebook: Summer Beer Fest 2025

