Vacanze 2025: FlixBus potenzia le tratte con Bari e provincia. Napoli, Roma e Bologna tra le mete preferite dai baresi

FlixBus rafforza la sua presenza in Puglia e annuncia il potenziamento delle tratte da e perper l’estate 2025, rispondendo all’aumento della domanda turistica e alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini. In parallelo, la compagnia ha lanciato unvalido fino al 17 agosto, con viaggi andata-ritorno in palio ogni settimana verso una delle 6.800 destinazioni della rete globale.

Da Bari oltre 90 destinazioni: si vola anche all’estero

Nel dettaglio, sono oltre 90 le destinazioni nazionali e internazionali collegate senza cambi con il capoluogo pugliese. Zurigo, Grenoble, Monaco di Baviera e Francoforte sono tra le mete estere servite, mentre sul fronte nazionale i collegamenti estivi sono stati incrementati verso Napoli (60 corse a settimana), Roma (50 corse), Bologna (40) e Milano (19).

Rafforzati anche i collegamenti con destinazioni di mare come Policoro, Metaponto e Rimini e con la Sicilia, dove debuttano le nuove tratte per Palermo e Trapani, e si intensificano quelle per Catania e Messina (19 corse settimanali).

Attivi anche i collegamenti notturni, pensati per ottimizzare i tempi di viaggio e offrire maggiore flessibilità agli utenti.

Vacanze dei baresi: il Sud conquista la top ten

L’analisi delle prenotazioni rivela le preferenze dei viaggiatori in partenza da Bari: la top 3 vede Napoli, Roma e Bologna in testa, ma ben sei destinazioni su dieci appartengono al Sud Italia. La classifica completa:

Napoli Roma Bologna Milano Matera Cosenza Aeroporto di Roma Fiumicino Catania Messina Sibari (CS)

Focus sulla provincia: Valle d’Itria, Murgia e costa adriatica

FlixBus ha anche potenziato le tratte attive in provincia di Bari, toccando 17 località che spaziano dalla costa adriatica alla Murgia Barese e alla Valle d’Itria. Tra le novità:

Polignano a Mare , ora collegata in notturna da Milano e Torino

Monopoli e Mola di Bari , connesse direttamente alla Francia tramite Grenoble

Altamura e Gravina in Puglia , servite da Roma e dalla Basilicata

Alberobello, Locorotondo, Turi, Casamassima e Putignano , con tratte dirette per Roma e Napoli

Bitonto, Terlizzi, Ruvo e Corato, raggiungibili anche grazie alla formula autobus + treno in partnership con Ferrotramviaria

Inoltre, aumentano le corse per l’aeroporto di Bari Palese e Modugno, strategici per il traffico locale e turistico.

Concorso social e podcast per i 10 anni in Italia

Per festeggiare i suoi 10 anni in Italia, FlixBus lancia un concorso fotografico su Instagram: chi viaggia può partecipare pubblicando una foto a bordo del bus, taggando l’account @flixbus e usando l’hashtag #10FlixBusIT. In palio, ogni settimana fino al 17 agosto, un viaggio andata-ritorno verso una delle migliaia di mete raggiunte dal network.

Nel frattempo, la compagnia lancia anche FlixPod, il primo podcast originale FlixBus creato con On Road Mag, per raccontare il mondo dei trasporti dal punto di vista di viaggiatori, esperti e addetti ai lavori. I primi episodi sono disponibili sulle principali piattaforme audio e affrontano temi come le autostazioni italiane e la sostenibilità dei viaggi in autobus.

Un’estate in movimento, con più scelta e meno impatto

Con questi potenziamenti, FlixBus si conferma come un'alternativa accessibile e sostenibile per spostarsi in Italia e in Europa, offrendo a chi parte da Bari e provincia più frequenze, nuove destinazioni e servizi integrati.

📸 Partecipa al concorso e scopri le tratte su: flixbus.it

🎧 Ascolta FlixPod su Spotify, Apple Podcasts e altre piattaforme

Vuoi che prepari anche una versione per social, un comunicato stampa sintetico o un titolo adatto per testate locali?