Volotea rafforza i voli natalizi da Bari: nuovi collegamenti con Bordeaux e Lione

Buone notizie per i viaggiatori pugliesi (e non solo):, la compagnia aerea low-cost specializzata nei collegamenti tra le piccole e medie città europee, ha annunciato oggiin partenza dall’aeroporto di Bari verso

In particolare, la rotta Bari–Bordeaux, già operata in esclusiva dalla compagnia, sarà attiva anche durante le prossime festività, dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.

A questa si aggiunge il collegamento Bari–Lione, che sarà operativo dal 19 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, con voli ogni lunedì e venerdì. Tutti i voli sono già in vendita sul sito ufficiale della compagnia www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio.

Natale in Puglia, la magia conquista anche i francesi

«L’estensione dei voli per Bordeaux – ha commentato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – è un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici in un periodo chiave dell’anno, con numeri in crescita: oltre 60mila arrivi dalla Francia nei primi quattro mesi del 2025, rispetto ai 46mila dello stesso periodo del 2024».

La Francia si conferma così il primo mercato internazionale per la Puglia, anche grazie a collegamenti mirati e alla crescente attrazione esercitata dal capoluogo barese durante le festività.

Dai mercatini di Natale alle luminarie tradizionali, passando per il calore dell’accoglienza e le specialità gastronomiche locali, Bari si propone come meta ideale per un soggiorno natalizio autentico e ricco di atmosfera. Allo stesso tempo, i voli offrono anche ai pugliesi l’opportunità di scoprire Bordeaux, capitale mondiale del vino, e Lione, celebre per i suoi mercatini e l’atmosfera invernale densa di fascino.

Volotea: connettività e valorizzazione del territorio

«Siamo felici di potenziare i nostri collegamenti tra la Francia e la Puglia in un periodo così speciale come il Natale – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Bari durante le festività si trasforma in uno scenario incantato, capace di conquistare ogni visitatore. Il nostro obiettivo è promuovere la connettività tra territori ricchi di cultura e storia, offrendo un'esperienza di viaggio comoda e accessibile».

Nel 2025, Volotea servirà 14 destinazioni dall’aeroporto di Bari, di cui 13 internazionali:

Grecia : Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini, Zante

Croazia : Dubrovnik, Spalato

Francia : Bordeaux, Lione

Spagna : Bilbao

Italia: Olbia

Un ventaglio di proposte che rafforza ulteriormente la posizione di Bari come hub strategico per il turismo mediterraneo.