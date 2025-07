Torna la 31ª Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia a Martignano: cultura, sapori e tradizione dal 11 al 13 luglio 2025

MARTIGNANO - “Se non la provi, non puoi capire!” – È con questo slogan che Martignano, il più piccolo e autentico borgo della Grecìa Salentina, dà appuntamento a residenti, turisti e amanti della buona cucina per la, in programma

Organizzata dalla Pro Loco “Antonio Martano”, con il supporto del Comune di Martignano, dell’Unpli Puglia, e la collaborazione di realtà culturali e associative locali, la sagra è ormai un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere una vera esperienza gastronomica e culturale nel cuore del Salento griko.

Un viaggio nei sapori salentini

Protagonista assoluta sarà la famosa Insalata Grika, piatto tipico e riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). Un mix di ingredienti semplici, genuini e profumati – dal pomodoro Morciano di Leuca alle meloncelle di San Donato, dalle olive Celline ai capperi, dalla rucola selvatica al formaggio primo sale – conditi con extravergine d’oliva, per un piatto che è insieme gusto, salute e storia contadina.

Ma non solo insalata: dalle salsicce alla brace alla carne di cavallo, dal mussakà alle pittule, dalla pasta fatta in casa alle purpette delle nonne, fino ai pimmidori schiattarisciati e alle friseddhe, ogni sera sarà una festa per il palato.

Apertura degli stand gastronomici ore 20:00, in Largo Calvario.

Musica e spettacoli sotto le stelle

Tre serate di musica live, con inizio alle 22:30, animeranno l’area palco:

Venerdì 11 luglio – I Calanti: pizzica e musica popolare salentina con energia e radici profonde.

Sabato 12 luglio – Rewind: un viaggio danzante nella disco music degli anni ’70 e ’80.

Domenica 13 luglio – Io, te e Puccia: un’esplosiva miscela di folk, punk e canzoni della tradizione, da Petrachi a Pino Zimba.

Arte, cultura e territorio: un’esperienza completa

Accanto al cibo e alla musica, la sagra offre anche un ricco programma culturale:

📍 Visite guidate al suggestivo Parco Turistico Culturale Palmieri e al Palazzo Palmieri, compresa la Cappella affrescata di San Giovanni Battista (11, 12 e 13 luglio – ore 19:30, prenotazioni: 389.5544424).

🖼️ Mostra “Mirai (未来) - L'anziana di Shibuya” di Michela Marrazzi, nel frantoio semi-ipogeo (inaugurazione: venerdì 11 luglio, ore 21:00).

📚 Talk PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali Griki: sabato 12 luglio con David Montefrancesco e Pantaleo Greco.

📖 Presentazione del libro “RICETTE A DEVOZIONE” di Massimo Vaglio: domenica 13 luglio, ore 21:00.

Perché l’Insalata Grika è speciale

Più che un piatto, l’Insalata Grika è una filosofia alimentare: sana, bilanciata, ricca di nutrienti, capace di prevenire malattie cardiovascolari, rafforzare il cuore, migliorare la digestione, ed è persino un antimicrobico naturale. È l’essenza della dieta mediterranea, adatta anche a vegetariani con l’aggiunta del primo sale e della tradizionale puccia.

Contatti e informazioni

📞 Tel. 389.5544424

🌐 www.insalatagrika.it

📍 Martignano (LE) – Grecìa Salentina

🗓️ 11, 12, 13 luglio 2025 – dalle 20:00

Non perdere l’occasione di gustare Sua Maestà l’Insalata Grika e di vivere un weekend tra gusto, cultura e tradizione salentina.

#insalatagrika2025 – Se non la provi, non puoi capire!