Torre Pali, 78enne disperso in mare: ore di angoscia e ricerche senza sosta

Momenti di grande apprensione si stanno vivendo a, marina del comune di Salve, dove da questa mattina sono in corso le. L’uomo,, 78 anni, originario di, in provincia di Napoli, si trovava in vacanza nel basso Salento insieme alla sua famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, Monda si sarebbe immerso in acqua intorno alle 9.30 del mattino per un bagno nelle acque del Mar Ionio. Ma il mare, agitato e reso insidioso dal forte vento di maestrale che sta soffiando sulla costa, potrebbe averlo risucchiato al largo.

L’allarme è scattato quando i familiari, non vedendolo rientrare a riva, hanno chiesto aiuto ai bagnini presenti in spiaggia, attivando immediatamente il protocollo di emergenza. Da quel momento è partita una vasta operazione di ricerca.

In azione da ore le motovedette della Guardia Costiera e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Maria di Leuca, che stanno perlustrando l’area circostante il punto dell’ultimo avvistamento. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da Brindisi, esperti in operazioni subacquee, mentre dall’aria supporta le ricerche un velivolo dell’Aeronautica Militare decollato dalla base di Gioia del Colle.

Anche numerosi volontari locali stanno battendo la costa palmo a palmo, unendo le forze con le autorità nel disperato tentativo di ritrovare l’uomo. Ma al momento, purtroppo, non ci sono notizie ufficiali sul suo ritrovamento.

La comunità turistica e locale segue con il fiato sospeso l’evolversi delle operazioni. Il mare, in questa fase della giornata, continua a presentarsi mosso, ostacolando le ricerche. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere intensificati i controlli via terra lungo la costa, e con droni o altri mezzi aerei se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.