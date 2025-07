Incidente mortale a Marina di Leporano: perde la vita un centauro 40enne

LEPORANO – Un’altra tragedia sconvolge le strade della Puglia. Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Marina di Leporano, in provincia di Taranto. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto la moto su cui viaggiava la vittima e una Nissan.A bordo della moto c’era anche una donna, rimasta gravemente ferita nello scontro. Anche il conducente dell’auto è in condizioni serie. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza dal 118 negli ospedali più vicini per le cure del caso.Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici.Si tratta dell’ennesimo dramma che si consuma sulle strade pugliesi, dove troppo spesso si piangono vittime giovani e vite spezzate troppo presto.