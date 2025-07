Tragedia a Bisceglie: è morto Salvatore Ciciriello, il 20enne ustionato davanti al barbecue

BISCEGLIE - Non ce l’ha fatta Salvatore Ciciriello, il giovane di 20 anni rimasto gravemente ustionato lo scorso 10 luglio in un tragico incidente domestico avvenuto nel cortile di casa, in via Fragata a Bisceglie. Dopo dieci giorni di lotta tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, il suo cuore ha smesso di battere.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche: le ustioni avevano interessato gran parte del corpo, rendendo la situazione clinica estremamente delicata. Accanto a lui, in quel tragico momento, anche il fratello minore di 14 anni, rimasto ferito con ustioni sul viso, torace e braccia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due fratelli stavano cercando di accendere un barbecue quando, nel tentativo di ravvivare le fiamme, avrebbero utilizzato un liquido infiammabile. Una fiammata di ritorno li ha improvvisamente investiti, trasformando un momento conviviale in una drammatica emergenza.

La comunità di Bisceglie è ora scossa e unita nel dolore per la perdita di un giovane che aveva tutta la vita davanti. Sotto choc anche il quartiere, dove in tanti conoscevano la famiglia Ciciriello.

Intanto proseguono gli accertamenti delle autorità per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, mentre il pensiero corre al giovane fratello sopravvissuto, ancora in cura per le ferite riportate.