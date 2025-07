Tragedia in vacanza: muore un neonato di cinque mesi all’ospedale di Brindisi

BRINDISI – Un neonato di appena cinque mesi è morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo un malore improvviso. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia, originaria della provincia di Frosinone, in un villaggio turistico a Carovigno, nel Brindisino.Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, il bambino dormiva nel letto con i genitori, sistemato tra alcuni cuscini. Durante la notte, il padre si è accorto che il piccolo non respirava più. Immediata la richiesta di soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, anche dopo l’arrivo al pronto soccorso.La Procura di Brindisi, informata dell’accaduto, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella della morte naturale, ma sarà l’esame autoptico a fornire maggiori certezze.Una tragedia che ha colpito profondamente non solo la famiglia del piccolo, ma anche la comunità turistica presente nel villaggio e il personale sanitario coinvolto nei soccorsi.