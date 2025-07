Tragedia a Modugno: muore operaio 54enne dopo una caduta da sei metri

MODUGNO – Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere edile a Modugno, in provincia di Bari. Un operaio tarantino di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri.L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Nonostante i tentativi disperati dei medici, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.A rendere ancora più straziante la tragedia è la presenza del figlio della vittima, che ha assistito impotente alla scena. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto. L’ennesima morte bianca che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema purtroppo ancora troppo spesso ignorato.