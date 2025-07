Installata a Rivabella la passerella per l’accessibilità in spiaggia: Gallipoli tra le città protagoniste della green community ionico-adriatica

GALLIPOLI (LE) - È stata installata nei giorni scorsi, sulla spiaggia di Rivabella, la prima passerella per l’accesso facilitato all’arenile: un intervento concreto che segna l’inizio delle azioni previste a Gallipoli nell’ambito della Green Community Ionico-Adriatica, progetto di sviluppo sostenibile finanziato attraverso il PNRR – Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile - M2C1). - È stata installata nei giorni scorsi, sulla spiaggia di Rivabella, la prima passerella per l’accesso facilitato all’arenile: un intervento concreto che segna l’inizio delle azioni previste a Gallipoli nell’ambito della Green Community Ionico-Adriatica, progetto di sviluppo sostenibile finanziato attraverso il PNRR – Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile - M2C1).





Il Comune di Gallipoli, che ha sottoscritto il protocollo d’intesa il 1° giugno 2022, è tra i promotori di questa visione condivisa che punta a ridurre l’uso eccessivo delle risorse naturali, a promuovere il turismo sostenibile, la mobilità dolce, l’efficienza energetica e la valorizzazione delle aree protette, sia marine che terrestri. Nel contesto gallipolino, oltre alla posa della passerella a Rivabella, che favorisce l’accesso al mare anche per persone con disabilità o mobilità ridotta, saranno avviati altri importanti interventi: l’attivazione di un servizio di bike sharing con punto di ricarica per biciclette elettriche, la realizzazione di cinque ciclostazioni in punti strategici del territorio e l’installazione di una mini officina per la manutenzione dei mezzi.





"Gallipoli è da tempo impegnata nella costruzione di un modello di città più attenta all’ambiente e ai bisogni delle persone – dichiara Rossana Nicoletti, consigliera delegata all’Ambiente –. La nostra adesione alla Green Community non è solo un atto formale, ma la naturale prosecuzione di un percorso che punta alla sostenibilità reale e alla fruizione equa del nostro patrimonio naturale. Con ‘Spiaggia Accessibile’ e gli altri interventi previsti, vogliamo dare un segnale preciso: l’ambiente è di tutti e tutti devono poterlo vivere senza ostacoli".