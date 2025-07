Ceglie Messapica, sabato 5 luglio presentazione del libro 'Saltare nelle pozzanghere' di Elena Battista per la rassegna 'Per gusto e per diletto'

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Proseguono gli eventi della rassegna "Per gusto e per diletto" a Ceglie Messapica: prossimo appuntamento della rassegna si terrà sabato 5 luglio, alle ore 18:30, presso il Chiostro di San Domenico di Ceglie Messapica in Via G. Elia n°1 con Elena Battista, intervistata dalla prof.ssa Maria Carla Maggiore. - Proseguono gli eventi della rassegna "Per gusto e per diletto" a Ceglie Messapica: prossimo appuntamento della rassegna si terrà sabato 5 luglio, alle ore 18:30, presso il Chiostro di San Domenico di Ceglie Messapica in Via G. Elia n°1 con Elena Battista, intervistata dalla prof.ssa Maria Carla Maggiore.





Elena Battista è consulente editoriale e traduttrice letteraria. Per Rizzoli ha pubblicato Londramania, viaggio sentimentale scritto con Carl Lawrence e illustrato da Monica Auriemma (2021).





L'autrice presenterà il libro "Saltare nelle pozzanghere" (Rizzoli, 2024), scritto a quattro mani con Ilide Carmignani. Samar, kilig, ailyak, curglaff… Sono parole intraducibili che arrivano da tutto il mondo a indicarci quelle gioie semplici, quotidiane, che in italiano non hanno nome ma che spesso fanno la felicità più dei grandi traguardi. Tutte assieme raccontano "il piacere delle piccole cose", merak in serbo, e ci offrono una vita più piena e significativa. Il senso di leggerezza alla fine di una giornata di lavoro, l’effervescenza che si prova parlando con qualcuno che ci piace, il gusto di assaggiare qualcosa di buono direttamente dai fornelli, l’energia di un tuffo nell’acqua fresca… Un piccolo tesoro da regalarsi e da regalare, un viaggio affascinante nelle lingue del mondo, un piccolo catalogo – da arricchire quanto si vuole – di parole intraducibili e di felicità (quasi) indicibili.