Tragedia sulla SP144 tra Carbonara e Triggiano: muore centauro di 20 anni

BARI - Tragedia nella serata di ieri sulla strada provinciale SP144, l’arteria che collega Carbonara a Triggiano, nel barese. Un giovane di appena 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima era in sella a una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata violentemente contro un’auto su cui viaggiavano una coppia, marito e moglie.L’impatto è stato fatale per il motociclista, morto sul colpo. Illesi, invece, gli occupanti della vettura, che sono stati comunque trasportati in ospedale in stato di choc. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la moto stesse procedendo a velocità sostenuta. Non sarebbero stati rilevati segni di frenata sull’asfalto, dettaglio che potrebbe confermare l’ipotesi di un impatto improvviso e particolarmente violento.Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e messa in sicurezza dell’area, la SP144 è stata chiusa temporaneamente al traffico. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.