“Alchimia della Morte”: il nuovo saggio di Mario Contino

"Alchimia della Morte: L'ultimo segreto – miti, scienza e tradizioni sull'oltre" è il nuovo saggio firmato da Mario Contino, autore e ricercatore noto per i suoi studi sul folklore e sull'antropologia del sacro. Edito da Tribal Edizioni (2025), il volume si propone come un'analisi seria e rispettosa di uno dei temi più complessi e spesso rimossi della contemporaneità: la morte.L'autore affronta l'argomento con rigore metodologico e apertura mentale, evitando giudizi dogmatici e offrendo al lettore un viaggio tra spiritualità, simbolismo, credenze popolari e riflessioni psicologiche. L'obiettivo dichiarato è quello di favorire una nuova consapevolezza collettiva, affinché la morte non resti un tabù, ma torni a essere riconosciuta come parte integrante del ciclo vitale.Il libro si rivolge sia agli studiosi e agli appassionati di antropologia, sia a chi coltiva interesse per i miti, le leggende e la spiritualità.Nelle sue pagine, Contino intreccia tradizione e attualità, raccontando figure archetipiche e cerimoniali provenienti da ogni parte del mondo: dalla Santa Muerte messicana agli Shinigami giapponesi, dal Baron Samedi haitiano alle commemorazioni italiane dei defunti. Il testo si sofferma anche su fenomeni moderni come la reincarnazione, le esperienze di pre-morte, la tanatofobia e i nuovi modi di elaborare il lutto nella società occidentale.A conferire ulteriore autorevolezza all'opera, la prefazione del Professore Cosimo Lamanna, docente di Filosofia e Storia presso l'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, e la postfazione della Dottoressa Pierangela Carbonara, psicologa clinica e psicoterapeuta, che offre uno sguardo specialistico sull'elaborazione psichica della morte."Alchimia della Morte" è un testo profondo, accessibile, e al tempo stesso colto, che invita il lettore a riconciliarsi con l'idea della fine come passaggio e trasformazione, restituendo alla morte il suo valore simbolico, spirituale e umano.