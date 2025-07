Master, tra innovazione e rispetto per l'ambiente

C’è un motivo se sempre più persone scelgono la montagna. O forse più di uno: il bisogno di staccare, la voglia di natura vera, il piacere di muoversi in libertà. Negli ultimi anni, i weekend tra rifugi, sentieri e panorami sono diventati un vero lifestyle. Il trekking è tornato come tendenza, ma con uno spirito nuovo: autentico, consapevole, moderno.

Oggi camminare non è solo fare sport. È un modo per rallentare, per stare bene con sé stessi e con gli altri. È una scelta di benessere e – perché no – anche di stile. I look da montagna ispirano la moda urbana, i contenuti outdoor riempiono i social, e l'attrezzatura tecnica diventa un modo per esprimere la propria identità.

In questo contesto, Masters è il compagno perfetto. Da quasi cinquant’anni produce bastoni 100% Made in Italy, unendo innovazione tecnica, artigianalità e attenzione per il design. Per la Primavera/Estate 2025, la collezione si rinnova con colori sorprendenti, forme pulite e dettagli curati, pensati per accompagnare ogni tipo di cammino, dalla passeggiata tra le colline al trekking più tecnico.

Materiali leggeri, impugnature ergonomiche, grafiche ispirate ai profili montani e nuove tecnologie: ogni bastoncino è progettato per offrire comfort, sicurezza e prestazioni, senza dimenticare l’estetica. Perché anche su un sentiero, la funzionalità può e deve incontrare lo stile.

Che tu stia salendo verso un rifugio panoramico o esplorando un sentiero inedito vicino casa, Masters è al tuo fianco, un passo alla volta.

Nel 1977, a Bassano del Grappa, Renato Zaltron dà vita ad un'azienda che produce per conto terzi componenti e accessori per bastoncini da sci, per crescere in produttività fino a diventare una delle realtà più importanti nel settore outdoor e dello sci, con presenza in oltre 40 paesi e la produzione di oltre un milione di bastoncini all'anno, ai quali si aggiungono le produzioni personalizzate per importanti brand mondiali. Un'azienda simbolo del Made in Italy, che coniuga ricerca, innovazione e una forte responsabilità sociale d'impresa, oltre all'attenzione per l'ambiente.