Tragedia a Ibiza: muore a 36 anni Francesca Ariazzi, stroncata da un infarto

Non ce l’ha fatta, la 36enne originaria dicolpita da un infarto cinque giorni fa a, poco dopo essere sbarcata da un traghetto proveniente da Formentera. La giovane, dipendente di banca e molto conosciuta nella sua comunità, era in vacanza con alcune amiche quando si è improvvisamente accasciata al suolo, perdendo conoscenza. Da quel momento non si è più ripresa.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, Francesca era sul punto di fare ritorno in Italia. Era appena scesa dalla nave quando ha accusato il malore fatale. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma l’arrivo dei sanitari non è stato tempestivo, e i minuti trascorsi si sono rivelati decisivi. Trasportata d’urgenza in ospedale, è rimasta ricoverata in condizioni critiche, sospesa tra la vita e la morte per giorni. Ogni sforzo dei medici si è purtroppo rivelato inutile.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità bresciana, dove Francesca era stimata per la sua professionalità e amata per il suo carattere solare. Amici, colleghi e conoscenti si stringono ora al dolore dei familiari, impegnati nelle delicate procedure per il rimpatrio della salma. Non si esclude che possa essere cremata direttamente sull’isola per agevolare il rientro in Italia.

Quella che doveva essere una vacanza di relax e leggerezza si è trasformata in una tragedia. La morte improvvisa di Francesca Ariazzi è un tragico promemoria della fragilità della vita, anche quando sembra tutto sotto controllo, anche per chi è giovane e apparentemente in buona salute.