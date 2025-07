Brindisi, sassate contro bus sulla litoranea: autista aggredito e accusato da una passeggera

BRINDISIMomenti di caos e violenza sulla litoranea nord, nei pressi di, dove un autobus di linea dellaè stato assalito da un gruppo di persone che hanno, mandando in frantumi diversi finestrini. A bordo del mezzo si trovavano numerosi passeggeri, tra cui una ragazza che ha riferito alle autorità di essere stata

La dinamica dell’episodio è ancora confusa e al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di bagnanti inferociti avrebbe intercettato il bus dopo essere stato allertato dalla giovane, e avrebbe dato vita all’aggressione fisica e verbale contro il conducente.

L’autista è stato prelevato dalla Polizia e portato in questura per chiarire la propria posizione. Davanti agli agenti ha respinto con decisione le accuse, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti segnalati e presentando a sua volta denuncia per l’aggressione subita.

Le forze dell’ordine stanno ora ascoltando i testimoni presenti a bordo del bus e ricostruendo i minuti precedenti all’assalto per verificare le responsabilità e chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Non si registrano feriti gravi, ma lo shock tra i passeggeri è stato forte.