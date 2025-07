Tragico incidente a Foggia: una vittima in via Silvio Pellico

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata diin, alla periferia della città. Il bilancio è drammatico:, deceduta sul colpo a seguito di un violento impatto tra due veicoli.

La vittima, a bordo di una Citroën C3, non è stata ancora identificata ufficialmente. Stando alle prime ricostruzioni, dopo la collisione con un’altra vettura, l’auto su cui viaggiava è uscita di strada, con esiti fatali.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia Locale di Foggia, che hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per stabilire la dinamica dell'accaduto. Presenti inoltre i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Il tratto di via Silvio Pellico interessato dallo scontro è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione le circostanze del sinistro e individuare eventuali responsabilità.