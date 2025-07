Trani lancia la prima app per Commercialisti in Puglia: nasce la piattaforma digitale dell’ODCEC con Lefebvre Giuffrè

TRANI – È stata presentata ufficialmente ieri, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, la nuova applicazione mobile ufficiale dell’Ordine, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader italiano nelle soluzioni editoriali digitali per le professioni legali e fiscali.

Totalmente gratuita e prima nel suo genere in Puglia, l’app rappresenta uno strumento innovativo per garantire agli iscritti un accesso rapido e diretto a notizie, aggiornamenti normativi e comunicazioni ufficiali, anche in mobilità. Tra le funzionalità principali figurano un sistema di notifiche push, una sezione normativa aggiornata e la possibilità di consultare l’Albo professionale.

Alla presentazione hanno preso parte Alberto Muciaccia, presidente dell’ODCEC Trani, Antonio Delfino, direttore Relazioni Esterne di Lefebvre Giuffrè, e Luca Palladini, responsabile di progetto e Sales Strategist.

“Siamo orgogliosi di essere i primi in Puglia a offrire questa opportunità – ha dichiarato il presidente Muciaccia – L’app è uno strumento prezioso che permetterà ai colleghi di restare aggiornati in tempo reale sulle attività dell’Ordine e sulle novità normative. È un passo concreto verso la digitalizzazione della professione”.

Un ponte digitale tra Ordine e iscritti

L’app permette agli utenti di ricevere in tempo reale tutte le novità normative e formative grazie all’integrazione con le banche dati di Lefebvre Giuffrè. Sono consultabili, tra gli altri, il TUIR, il Codice Civile, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, il DPR 600/1973 e altri testi chiave della normativa tributaria e societaria.

Tra i contenuti accessibili anche la rassegna stampa tematica di QuotidianoPIÙ, che offre aggiornamenti quotidiani sui temi di fisco, lavoro, impresa e finanziamenti. È presente infine una sezione interamente dedicata ai temi ESG (sostenibilità, governance e responsabilità sociale), con approfondimenti e strumenti pratici.

“L’app realizzata con l’ODCEC Trani – ha spiegato Antonio Delfino – rientra in un progetto nazionale più ampio volto a rafforzare la digitalizzazione delle professioni economico-giuridiche. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni utili e concrete al servizio degli Ordini e dei professionisti”.

Una collaborazione d'eccellenza

Lefebvre Giuffrè, nata dalla fusione tra la storica casa editrice Giuffrè (1931) e Memento Francis Lefebvre, oggi conta oltre 50 mila clienti solo in Italia. Fa parte del Gruppo europeo Lefebvre, presente in otto Paesi europei con 2.500 dipendenti e un fatturato di 555 milioni di euro nel 2023.

La società si propone di accompagnare la trasformazione digitale delle professioni con soluzioni editoriali, software e formazione specialistica, puntando su efficienza, equità e sostenibilità.