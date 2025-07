Trani rende omaggio a Nina Simone: il 27 luglio in scena “Saffronia” al Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI – Una notte d’estate per evocare la voce, la forza e l’anima di. Domenica, alle ore(apertura porte ore 20:30), nella suggestiva, va in scena lo spettacolo, un progetto originale di, per la rassegna

Il concerto è un tributo intimo e potente alla “sacerdotessa del soul”, icona della musica e dell’attivismo per i diritti civili. Il titolo si ispira a Saffronia, fragile protagonista del brano “Four Women”, simbolo di una femminilità dolente ma viva, che Simone ha saputo raccontare con intensa lucidità.

A interpretare la profondità e la forza del repertorio della cantante statunitense sarà la voce viscerale di Cinzia Eramo, accompagnata al pianoforte da Donatello D’Attoma. Insieme a loro, un ensemble d’archi (Pantaleo Gadaleta, Serena Soccoia, Davide Terenzio e Anna Fasanella) darà corpo orchestrale a brani storici come Feeling Good, Put A Spell On You, To Be Young, Gifted and Black e Four Women, ma anche a composizioni originali ispirate, tra cui Saffronia e You’re My Beloved.

Lo spettacolo si muove tra jazz, musica colta e poesia sociale, in un racconto musicale che esplora Nina Simone come artista, attivista, madre e donna. Un percorso emozionante che attraversa dolore, bellezza e resistenza.

Biglietti

Poltronissima numerata : € 20,00

Posto unico : € 15,00

Acquisto possibile con Carta Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito :

Al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani – dal martedì alla domenica, 16:00–21:00)

Online su Vivaticket – evento “Saffronia”

Tutti gli eventi della stagione su: Tour Palazzo delle Arti Beltrani

Prenotazioni WhatsApp: +39 392 3892767

Info

Palazzo delle Arti Beltrani : tel. 0883 500044

Email : info@palazzodelleartibeltrani.it

Brochure artistica 2025: Promo stagione 2025